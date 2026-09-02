Autentico Aruba Culinary Festival ta lansa benta di entrada pa The Pavilion na Wilhelminastraat dia 10 y 11 di october

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta contento di por anuncia cu ticket pa Autentico Pavilion 2026 ta na benta oficialmente. Den aire liber den e centro di Oranjestad, The Pavilion lo reuni un seleccion amplio di restaurantnan, bars y partners di bebida pa celebra e sabornan autentico di Aruba. E evento ta invita tanto localnan como bishitantenan pa disfruta di un experiencia culinario unico den un ambiente dinamico y festivo.

Ticketnan ta disponibel online na www.autenticofestival.com of na Super Food Plaza. Day Pass lo ta obtenibel individualmente pa diasabra 10 di october y diadomingo 11 di october pa acceso na e Pavilion, caminda bishitantenan lo por disfruta di un variedad di platonan, bebida y experiencianan gastronomico. Cada entrada ta costa Awg. 54 / $30 y ta inclui Awg. 20 / $11 na credito di cuminda y bebida, hunto cu un banchi RFID, cual ta permiti bishitantenan pa recarga of paga facilmente na cada stand.

Ta importante pa menciona cu Autentico no ta solamente The Pavilion. Restaurant Week 2026 lo tuma luga di 3 te cu 9 di october, caminda diferente restaurantnan participante lo presenta menu special na un prijs fiho. Comunidad por descubri oferta culinario exclusivo y disfruta di algun di e miho sabornan cu Aruba tin pa ofrece. Lista completo di restaurantnan participante y menunan special lo ta disponibel via e website di Autentico y via pagina social di Autentico na @autenticoaruba.

Ademas, Autentico ta ofrece localnan y nos huespednan “Bucket List Experiences” riba dia nan selecta. Esaki ta eventonan exclusivo crea den colaboracion cu e chefnan reconoci local y internacionalmente. E eventonan culinario aki ta diseña pa ofrece experiencianan di comemento memorabel y unico. Partners selecta di Autentico lo bende cupo atraves di nan canalnan social y website.

A.T.A. ta invita comunidad di Aruba pa bin purba, saborea y celebra e diversidad di Aruba su gastronomia durante Autentico Culinary Festival 2026. A.T.A. ta recomenda tur esnan cu tin interes, pa cumpra nan ticket na tempo pa asina no perde e experiencia culinario unico aki!