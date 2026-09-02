Aruba Bank a invita prensa pa “Press Pause”

Oranjestad – 02 di september 2026 – Aruba Bank a dedica un momento special na prensa y media local pa expresa su aprecio pa nan dedicacion, compromiso y contribucion continuo na nos comunidad.
“Press Pause,” a invita representantenan di prensa pa pone nan trabou diario un rato na banda y simplemente disfruta di un atardi agradabel, acompaña pa sunset, musica y bon compañia.
“Nos sa cu traha den prensa ta exigi hopi dedicacion: semper buscando e proximo noticia, haciendo pregunta y manteniendo nos comunidad informa. Y aunke no semper nos ta bisa esaki, nos ta mira boso trabou, nos ta balor’e y nos ta aprecia’e.” Asina Rob de Ridder, Managing Director a expresa cu tur presente.”
Aruba Bank ta agradecido pa e bon relacion y colaboracion cu a wordo construi cu prensa local durante añanan. E ocasion “Press Pause” no tabata enfoca riba un anuncio, un comunicado di prensa of un sesion di pregunta y contesta. Al contrario, e meta tabata simplemente pa crea un momento pa celebra y reconoce e personanan tras di e noticia.
Cu e gesto aki, Aruba Bank ta reafirma su aprecio pa prensa y su deseo pa sigui cultiva e relacion y colaboracion positivo den media na Aruba.