[VIDEO] Chauffeur di Van a bay pasa un Kia Celtos net ora esaki ta bira na man robes na Piedra Plat

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Weng Kee na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Sprinter 309, Mercedes Benz a bay pasa un Kia Celtos net na e crusada pa bay nort y a bay dal e Kia Celtos den banda mientras cu e Sprinter a bay cay un greppel. Debi na e impacto na banda di e chauffeur di e Celtos e chauffeur a resulta herida. Como cu e dama chauffeur no por a logra habri e porta su banda e mester a stap over y sali otro banda. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.