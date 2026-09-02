[VIDEO] Ford Mustang GT a bay pasa auto y a causa accidente riba E.J. “Watty” Vos blvd. na Ponton

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba E.J. “Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Ford Mustang GT a bay pasa un auto pero a dal su wiel riba e wiel di patras di un suv Ford y a raspa riba e auto cu e tabata pasando. E impacto di e wielnan tabata basta duro pone e Mustang bira den banda y e chauffeur a dal su cabes y a herid’e. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.