[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia y auto a bay basha cura di misa abao!

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Boliviastraat cu Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Suzuki SX4 biniendo di pabao no a para duna preferencia na e Hyundai i30 biniendo di Weststraat y a dal e i30 bir’e cara pabao dal riba e muraya basha esaki abao. Debi na e impacto e dama chauffeur di e i30 a resulta herida. Na yegada di e ambulance nan a atende y a transporte pa hospital.