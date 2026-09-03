Reflexion Diahuebs 3 September 2026.

Nos prome rosea despues cu nos a lanta, nos prome pasonan cu nos bon Dios ta permiti nos, ta firme y cu confiansa.
Esaki ta paso nos Fe pa Señor ta hopi grandi y firme.
Señor kier nos hopi mes y lo cuida nos te unda cu nos por ta.
Nos tin e previlegio, pa gosa di bida y hasi tur loke nos kier.
Hopi na tur parti di mundo no tin esaki pa gosa di dje.
Imaginabo awa ta lastra bo cas completo bai cu ne den un rato di ora.
Con bo lo sintibo ?
Y si miembronan di bo famia ta perdi ??
Pesey sigur ta na su luga pa gradici Señor tur dia pa loke nos tin.
Único cos nos mester cumpli cune ta hasi bon y cumpli cu su leynan.