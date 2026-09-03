[VIDEO] Accidente pisa, chauffeur ta malcalcula velocidad cu distancia y a bira na man robes dilanti auto contrario!

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente dilanti di Hooiberg Store, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un truck biniendo for di pabao pa bay bira na man robes a mal calcula e velocidad y distancia y a bira anto e auto Hyundai Accent cu tabata bini di pariba a bay dal fuertemente riba e truck den banda y hasta bir’e door di e impacto. Despues di e impacto e chauffeur di e Accent a purba baha pero a cay banda di e auto y a keda eynan mientras e chauffeur di e truck tambe a keda levemente herida. Na yegada di e ambulansnan a atende ambos chauffeur y a transporta e chauffeur di e Accent cu urgencia pa hospital.