A inicia cu restauracion di Cas Debrot

Dialuna 31 di augustus a duna inicio na e di dos fase di e proyecto di restauracion di Cas Debrot na Caya Betico Croes 98.

E proyecto lo ta bou di guia di Hoevertsz ArchiDesign N.V..

E contratista General Property Services lo ta encarga cu e ehecucion di e trabounan di restauracion hunto cu e bouwteam consistiendo di Protec, Hecom, Smart Systems, CCC plumbing, Emre Carpentry yAbeso.

Ta planea pa termina e proyecto na principio di 2027. Una bes finalisa Stichting Monumentenfonds Aruba lo muda pa nan oficina nobo na e prome piso y e piso di abou lo keda di huur cu otro organisacion.

Na 2024 Stichting Monumentenfonds Aruba a cumpra e edificio for di famia Debrot y Monumentenbureau a apunta e edificio como monumento protegi. E proyecto lo ta financia pa Nationaal Restauratiefonds na Hulanda y Aruba Bank N.V.

Historia Cas Debrot

Jose Maria (Boy) Debrot, un comerciante di Boneiro debi na e boom economico di Aruba, cu e yegada di e refineria, a dicidi di bin biba akinan cu su mayornan. Ora cu nan a yega Aruba na 1929, nan a habri un general store na Nassaustraat 94, banda di e parcela unda despues lo a construi Cas Debrot. E tienda tabata opera bou di e firma E.F. Debrot Sucs Inc., nombra pa su tata, Eduard Ferdinand Debrot. E negoshi di importacion y exportacion na Aruba, tabata bende entre otro rum, gin, jukebox te cu mueble pa oficina y air conditioners.

Na 1929 Jose Maria a casa cu Elia Capriles, di Puerto Cabello, Venezuela y a bay un luna di miel largo na Europa. Probablemente durante e periodo aki, e construccion di nan cas di famia combina cu un espacio comercial a inicia y a keda completa despues di nan regreso. Ora e cas tabata cla, a muebl’e cu articulonan cumpra na Europa. E artista Pandelis a pinta e storia di Red Riding Hood riba e murayanan di e camber di Edward y su ruman Oswald, pero lamentablemente, a verf riba dje ora a huur e cas. Famia Debrot a biba den e cas te na 1941 prome cu a muda pa Venezuela durante di Dos Guera Mundial.

E edificio a pasa pa varios cambionan den historia y a sirbi un rol importante den bida comercial di Oranjestad como entre otro oficina di Hollandsche Bank Unie, consolado di Venezuela, Debrot Hardware Store, Nassau Shoe Shop, Theresita’s Beauty shop y mas.

Den aña 1950, e piso abou a bira e oficina di Hollandsche Bank Unie N.V., mientras cu consulado Venezolano tabata localisa na e di dos piso te cu añanan 70. Su estilo arkitectonico actual ta refleha un impresionante diseño Neo-Barok Latino-Americano. E diseño original tabata contene un balcon dilanti cu portanan dobel, tres set di porta dobbel na e piso di abou y un set di porta dobbel pa bay na e piso di ariba. Na e parti west tabata tin un bunita hardin di rosa cu decoracion di hekwerk di hero.