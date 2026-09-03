Aruba Bank a sponsor cu orguyo “Copa 25 Aniversario” di softball Sweet Devils Softball Team ta celebra 25 aña cu un torneo di aniversario  

Oranjestad – 03 di september 2026 – Aruba Bank a brinda su sosten na e “Copa 25 Aniversario”, un torneo special di softball pa celebra e 25 aniversario di Sweet Devils Softball Team.

E torneo di aniversario a reuni varios teamnan di softball di Aruba y Curaçao pa varios dianan di competencia, y celebracion. E programa di diasabra a inclui weganan special entre veteranonan, cu a añadi un elemento special na e celebracion di e 25 aniversario.

E sosten di Aruba Bank ta refleha su compromiso continuo pa apoya deporte local y e clubnan, atleta- y boluntarionan cu ta contribui na desaroyo di deporte na Aruba.

Despues di 25 aña, Sweet Devils Softball Team a bira un parti importante di e comunidad di softball na Aruba.

E torneo di aniversario a brinda un oportunidad pa celebra e historia di e team, reconoce e dedicacion di su miembronan y boluntarionan, y reuni hungadornan, y amante di softball pa celebra hunto e lustro importante aki.

Aruba Bank ta felicita Sweet Devils Softball Team cu e logro importante aki.