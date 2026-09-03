“BIDA UN TEMPO NA BOEGOEROEI”: E MEMORIANAN DI SEÑOR VIVIENNO FRANK Sr.

Tanki Flip – E conocido autor di e ya famoso buki “ARUBA EN EEN KEUZE UIT HAAR TOPONIEMEN”, e guia cu splicacion dje origen di nomber di casi 300 luga aki na Aruba, esta señor Vivienno Frank Sr., tin un otro interesante publicacion nobo riba mercado cu titulo “BIDA UN TEMPO NA BOEGOEROEI”, y sub-titulo “Recuerdonan Di Un Era Perdi”.

Ta trata di memorianan di sr. Vivienno Frank Sr., ex-director di Departamento di Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV), desde su era di infancia den cuminsamento di añanan 30 na Boegoeroei te cu e aña cu e famia a muda bay biba na Playa na 1945, despues cu Segunda Guera Mundial a termina. Un impresionante coleccion di hopi factor diario di bida cotidiano na Boegoeroei tempo cu e bario tabata existi di gran cantidad di cunucu cu plantacion, y algun cas di famia aki aya. Manera e sub-titulo dje buki ta indica, un epoca cu en berdad no lo bin bek. Ta manera e proverbio Africano ta bisa: “e fayecimento di un anciano ta manera kimamento di un libreria”; e meta principal dje obra aki p’esey ta pa por lo menos un eco keda resona di con bida na Boegoeroei, y Aruba en general, tabata casi 100 aña pasa.

Con e bario di Boegoeroei tabata hinca den otro den antaño? Si bo bira malo den un epoca sin dokter of antibiotica, ta ken y con ta scapa bo? Con e bida religioso en general tabata e tempo ey? Pasco di Nacemento, con e tabata wordo celebra? Den un comunidad Catolico, con relacion cu iglesia y pastoor tabata si bo ta miembro di iglesia Protestant? Ora un hende fayece, con su entiero ta ser ehecuta? Kico bay scol kiermen e tempo ey? E añanan di Segunda Guera Mundial, con nan tabata? Con ta abastece cuminda? Con tabata casa cu otro? Bo sa kico ta Kalmeki? Bo sa con tabata jaag pa haya cos di come? Kico tin tras di e sucesonan siniestro n’e cunucu di Mata Cuater? Con bida di un padvinder tabata e tempo ey? Kico ta consisti e trabou duro cu aloe; con piscamento tabata hinca den otro; kico celebracion di aña di La Reina tabata nifica na Boegoeroei? Esakinan y hopi mas ta ser describi den recuerdonan sumamente personal di sr. Vivienno Frank Sr. “Bida Un Tempo Na Boegoeroei” ta un berdadero “eye opener” pa hopi mucha jong con bida tabata den un epoca sin wifi, internet, whatsapp, y caminda “social media” tabata e “noticianan” cu bisiñanan ta fluister otro prome cu bay drumi. Un epoca di drumi atardi cu galiña, lanta mainta cu gay. Un epoca cu no lo bolbe bek.