[VIDEO] Polis a topa cu un Jeep cara a cara sin lus riba nan y a bira persigui nan y detene e chauffeur!

Diabierna madruga durante patruya polis a bin topa cu un Jeep cu lus paga cara a cara nan dilanti, nan a haya na mes ta kita p’e y a bira bay nan tras y cende e sirena y e lusnan di emergencia. Pero esaki no a duna resultado y nan a primi trot bay. Polis nan tras y a logra para esaki den tereno di un hotel den e area mes. Polis a bay atende cu 4 hoben homber turista habla hispano. Na yegada di nos colaborador por a nota cu polis a laga 3 di nan bay y 2 a coy rumbo pa nan camber. E chauffeur cu a keda y su amigo a keda wak kiko lo pasa. Polis a bay test e chauffeur y esaki a resulta malo p’e y a detene mirando su comportacion y tambe cu e no kier a razona. Na final e ultimo amigo tambe a bay lagando su amigo deteni. Na final polis a confisca jeep mirando no ta conosi si e otro 3 nan por sigui trip bao influencia.