Reflexion Diabierna 4 September 2026.

Nos ta cuminsa nos dia cu hopi Fe den Señor cu ta super poderoso y como nos creador ta stima nos y lo cuida nos unda cu ta cu nos por ta.
Nos oracionnan pe E sa cu nos ta stime y
Nos ta hopi agradecido na nos Dios.
Cada rosea cu nos por hala cada día ta danki na nos Dios.
Hesus a bisa bebe for di awa cu E dunabo y nunca lo bo hanja sed.
Dios ta bisa nos cu no mester komprende tur e proceso, djies confia pasobra e final ta bai ta bale la pena.
Gracia di Señor ta ilumina nos caminda, Señor su Pas ta jena nos curason y su bendiciónnan ta rondona nos tur dia.
Nos no mester nada más, confía den Dios.
Kere den su mandamentonan, Stima bo Dios mas cu tur cos y stima bo prohimo.