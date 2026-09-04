Diabierna maintaba drenta informe di cu un persona canando banda di hotelnan a bira malo y a dal abao banda di Double Down Sportbar & Grill, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital.
Ambulans a bay pa persona canando banda di hotelnan cu a dal abao
Diabierna maintaba drenta informe di cu un persona canando banda di hotelnan a bira malo y a dal abao banda di Double Down Sportbar & Grill, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital.