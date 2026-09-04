Diabierna mainta a drenta informe di cu ambulans mester un yudansa pa baha un pashent for di 2 piso na Tanki Leendert, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di bomberonan a prepara e victima y a bahe abao te pone den e ambulans cu a transporte pa hospital.
Bomberonan a bay yuda ambulans baha pashent for di dos piso na Tanki Leendert
Diabierna mainta a drenta informe di cu ambulans mester un yudansa pa baha un pashent for di 2 piso na Tanki Leendert, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di bomberonan a prepara e victima y a bahe abao te pone den e ambulans cu a transporte pa hospital.