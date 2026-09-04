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Bomberonan a bay yuda ambulans baha pashent for di dos piso na Tanki Leendert

09:42  September 4, 2026  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe di cu ambulans mester un yudansa pa baha un pashent for di 2 piso na Tanki Leendert, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di bomberonan a prepara e victima y a bahe abao te pone den e ambulans cu a transporte pa hospital.

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