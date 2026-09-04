Aruba Judo Federation ta un realidad, Aruba tin un federacion nobo di Judo

Ayera tabata un dia di celebracion, como a logra establece un federacion nobo di Judo di Aruba a traves di e statunonan cu a ser firma na Notaris Helmeyer. Den presencia di Comite Olimpico Arubano (COA), Jose Rodriguez di e Confederacion Panamericana di Judo y Pedro Kolychkine di e federacion Internacional di Judo (IJF), e fundadornan di e federacion nobo yama “Aruba Judo Federation” (AJF) a pone e ultimo firma riba e documento di e statutonan oficial y asina establece e federacion cu awo lo maneha e deporte di Judo na Aruba. E fundadornan ta conta cu 3 persona hopi bon conoci den e mundo di Judo y cu tin hopi gana di rebiba de deporte y traha riba un generacion nobo di Judokas. E fundadornan ta Terence Daly, Flavio Faneyte y Fiderd Vis OLY. Hunto cu e 6 clubnan cu ta practica e deporte, lo mira pa cuminsa traha na bienester di e deporte di Judo na Aruba. Pabien!

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