[VIDEO] Na Catiri dama chauffeur a baha caminda subi baranca kentel y keda lastra di banda riba caminda.

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Catiri, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe bomberonan na e yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur su so bayendo zuid riba e caminda principal pa un motibo of otro a baha caminda subi riba baranca kentel cay riba su man robes lastra riba caminda. Na e momentonan ey 2 auto bayendo nort a haya nan mes ta desvia pa evita e impacto cun’e. Na yegada di e bomberonan mesora a corta e windshield pa asina logra saca e dama cu a keda atrapa den e auto y no por a sali. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.