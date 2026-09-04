Preparacion pa benta di klapchi: ANUNCIO FECHA PA ENTREGA FORMULARIO PA PERMISO PA BENTA DI KLAPCHI PA AÑA 2026

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta informa na tur persona cu kier bende klapchi pa aña 2026, pa tene bon cuenta pa e fecha cu por cuminsa entrega esaki. Tene bon cuenta cu e aña aki e formulario por wordo

entrega solamente na Warda di Polis situa na Shaba.

Por entrega e formulario desde awor te cu diamars 17 november 2026. Cuerpo Policial ta informa cu despues di e fecha menciona, no lo acepta ningun formulario pa peticion pa

permiso pa benta di klapchi. Ta pidi tur hende pa por fabor tene bon cuenta di e cambio menciona. Pa despues bo no hayabo cu sorpresa

desagradabel of perdida financiero.