Tasha Rasmijn ta gana AWG 500 den e MEGA Golden Car Challenge

Oranjestad, 04 di september 2026 – Aruba Bank a anuncia Tasha Rasmijn como ganador di e MEGA Golden Car Challenge, e activacion riba social media cu a tuma lugar durante henter POV: MEGA 2026.

E reto a invita comunidad pa busca un Golden Car durante MEGA WEEK y riba MEGA Night. Cada un di e diez dealers participante a pone un Golden Car na un lugar visibel. E reto tabata simpel: haya e Golden Car, saca un selfie cu ne y post e riba social media cu #POVMega2026, y tag @ArubaBank.

Participantenan a participa cu nan mes telefon y na nan mes tempo, mientras nan tabata bishita e dealernan pa mira diferente marca y modelo y compara prijsnan prome cu y durante MEGA Day.

E Golden Car Challenge tabata parti di POV: MEGA 2026, e campaña di Aruba Bank pa financiamento di auto y motorcycle, cu a core for di 14 te 29 di augustus 2026 y a cera cu MEGA Day diasabra, 29 di augustus na Aruba Bank Camacuri.

E campaña a ofrece 0% down payment, termino di pago te cu 7 aña, e opcion pa cumpra awor y cuminsa paga despues di 6 luna, y aprobacion on-the-spot durante e evento.

Aruba Bank ta gradici tur hende cu a participa den e MEGA Golden Car Challenge, y e diez dealers participante cu a haci esaki posibel.