Posted in INCIDENTE [VIDEO] Compilacion di e Parada Cultural na Brazil! 21:14 September 4, 2026 Leave a comment Compilacion di e Parada Cultural na Brazil! Related Articles [VIDEO] Abuso di parti autoridad no kier a laga trucknan subi tereno pa busca nan fruta y berduranan. Bomberonan a rescata pushi chikito cu tabata pega den motor di auto y cu no por ni kier a sali Na Ponton durante e yobida un auto a slip bay dal na rand di acera Accidente pa falta di preferencia na e rotonde pabao di ElmarNV na Oranjestad