[VIDEO] Polis a detene chauffeur di pick-up cu tabata pata pata y cu a core riba 3 wiel y a accidenta

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na Boegoeroei, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pick-up coriendo riba 3 wiel y a perde controla bay banda robes ranca poco matanan djey bay banda drechi bay para hera dal un cura di cas. E chauffeur tabata patapata cu tabata mester 4 polis pa sak’e for di e pick-up y pon’e den e vehiculo di transporte di detenidonan. Polis a keda busca e wiel cu a kita y no a logra hay’e den madruga.