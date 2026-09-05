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Polis practicando e prome palabra di nan slogan “SERVICIO” !

04:29  September 5, 2026  Leave a comment

Riba tur patruya ta scirbi “Servicio, Integridad, Seguridad”. Diasabra madruga durante patruya polis a observa un auto para y un chauffeur banda di esaki purbando di cambia un tire di e auto dilanti Riu Palace. Polis a para y a baha pa yuda e chauffeur hunto cu un otro trahador di hotel pa cambia e tire di e auto. Esaki ta muestra di polisnan ehemplar cu den oranan di madruga a presta nan mes pa duna servicio na un chauffeur cu tabata tin mester di esaki. Esey ta ser un bon y ehemplar polis! Aplauso pa nan.

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