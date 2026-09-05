Reflexion Diasabra 5 September 2026

Awe den fin di siman ta lanta mainta tempran pa nos gana nos dia y cuminsa na hasi otro día uno hopi exitoso den nos bida.
Nos semper ta gradici nos bon Dios pa su bondad pa nos.
Semper gradici kende ta hasi bon pa nos.
Ta mustra hopi bon educa y di bon famia.
Nos tin 5 punto hopi importante cu nos mester tene cuenta cune den nos bida.
1. Salud. Nos mester e forsa pa lanta tur dia.
Energia pa caba e dia.
Tur propiedad, placa no ta sirbi si no tin salud.
2.Paz, no ta bendible. Drumi na Paz, biba na Paz, no envidia ningun hende.
3. Sabiduría, no ta hacibo perfecto, pero ta juda bo.
E ta sakabo foi problema, e ta bisa bo ki ora keda keto, ki ora mester papia.
4.Famia.perde famia pa core tras di placa,
Cas, auto, viaje, pero sin famia no tin nada.
5. Fe, ta duna bo e forsa ora tur cos ta pega, hasta e dolor e ta calma, e ta tenebo pega na bo bon Dios.