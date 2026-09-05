Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Palm Beach

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di C.M.B. na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia. Debi na e impacto un chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital.

