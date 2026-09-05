Diasabra atardi laat a drenta informe di cu un micha a cay na Parke Curason Jaburibari, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a compronde cu e mucha a cay kap su cabes y tabata sangrando. Ambulans a atende y a transporte pa hospital.
Mucha a cay kap cabes na Parke Curason Jaburibari
Diasabra atardi laat a drenta informe di cu un micha a cay na Parke Curason Jaburibari, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a compronde cu e mucha a cay kap su cabes y tabata sangrando. Ambulans a atende y a transporte pa hospital.