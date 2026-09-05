[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na crusada Rudolf Arendstraat cu Emmastraat

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Rudolf Arendstraat cu Emmastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un suv Neta biniendo di pabao den Rudolf Arendsstraat no a duna preferencia na e Hyundai Accent di pazuid den Emmastraat y esaki a dal e den banda. E airbag a deploy y a dal un homber di 60 aña den pecho mientras un miron a bira malo ora a wak su familiar envolvi den e accidente y a sac den otro. Na yegada di e ambulans a atende ambos na e sitio mes.