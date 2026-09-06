[VIDEO] Motociclista su so cu su so yegando rotonde banda di Superfood a perde control y a cay.

Diadomingo mainta a drenta informe di un incidente cu hende herida na rotonde Superfood, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un motociclista riba un Hayabusa biniendo zuid riba Sasakiweg yegando e rotonde a baha caminda na man drechi ora di bay subi caminda bek ela perde control bula for di e brommer keda drey algun rond riba e santo resultando herida mientras e brommer mes a sigui lastra algun meter riba caminda. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.