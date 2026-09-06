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[VIDEO] Tire a rementa den careda y chauffeur a perde control bay dal vangrails resultando herida

07:23  September 6, 2026  Leave a comment

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e Green Corridor banda di Hyatt Place, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e tire di un Honda Fit a rementa riba caminda pone e chauffeur perde control bay dal e vangrails banda panort di caminda lanta esaki schuif bay pabao mas o menos 30 meter bao di esaki. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

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