[VIDEO] Tire a rementa den careda y chauffeur a perde control bay dal vangrails resultando herida

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e Green Corridor banda di Hyatt Place, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e tire di un Honda Fit a rementa riba caminda pone e chauffeur perde control bay dal e vangrails banda panort di caminda lanta esaki schuif bay pabao mas o menos 30 meter bao di esaki. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.