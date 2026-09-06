Reflexion Diadomingo 6 September 2026.

Awe ta un dia sagrado y mane nos lanta cu nos habri nos wowonan cu bendicion di Señor, I nos dal nos prome pasonan nos ta gradici nos bon Dios pa un bunita día mas cu nos por gosa den nos bida.
Den bida nos ta respeta otro, nos mester stima otro, pero maske con bon bo por ta, si bo karakter ta malo, bo por hanja bo cu hopi contratiempo y bo por stroba hopi desaroyo den bo bida.
Lanta bon educa y cu respet ta habri hopi caminda pa nos den bida.
Ora un hoben mustra esaki tur caminda cu e bai nan ta aprecia e hoben aki y ta bisa mesora cu e ta bin di bon famia.
Ora bo tin respet y mustra bon educacion ta tur caminda tin porta ta habri pa bo y esey ta bira un bida exitoso.
Si nos tin un comunidad asina, nos tin un pais hopi progresivo y lo reina paz y trankilidad tur caminda.
Y un bida den un famia caminda tin paz y trankilidad ta bai tin bida largo.