Bucuti & Tara ta presenta Experiencianan di Bienestar Amplio pa Comunidad di Aruba. E programa nobo di bienestar ta ofrece entre 1-6 experiencia pa dia, for di Pilates cant’i lama y Tai Chi te na meditacion, terapia di zonido y ritualnan di bienestar, disponibel pa un suma di AWG 30 pa local [🇦🇼🇺🇸🇪🇸🇳🇱]

EAGLE BEACH, Aruba – 5 di september 2026 — Un manera nobo pa experiencia bienestar a yega Eagle Beach, y residentenan adulto di Aruba ta invita pa forma parti di dje.

Dialuna, 7 di september, Bucuti & Tara Beach Resort ta presenta su programa di bienestar mas extenso te cu awo, cu tur dia tin entre 1 pa 6 experiencia ofreci, bou guia di instructornan experencia. E orario amplio ta brinda residentenan local ainda mas oportunidad pa duna prioridad na nan bienestar, cu experiencianan varia entre “Restorative Yoga” y “Aromatherapy Workshop” te na “Dance Yoga Flow”, “mindful ceremonies”, “Chakra Alignment” y sesionnan interactivo.

E experiencianan nobo di bienestar eleva ta disponibel pa un suma di US $30 pa cada les. Bucuti & Tara tambe ta continua cu su promocion special Dollar pa Florin (AWG 30) pa residentenan di Aruba, haciendo e programa di bienestar mas accesible pa nos comunidad local (adulto so como e resort ta adults-only) pa asina por experencia e expansion di e programa di bienestar cu incorporacion intencional pa mas momento nan di movecion, concencia y bienestar den bida diario.

“Semper nos a kere cu bienestar ta hopi mas cu bishita un spa of participa den un les di yoga,” Crescenzia Biemans, Managing Director di Bucuti & Tara Beach Resort, a bisa. “Bienestar berdadero ta regenerativo. E ta restaura no solamente e individuo, sino tambe nos conexion cu otro, cu naturaleza, cu comunidad local y cu nos mes. Mientras nos ta sigui haci nos programa di bienestar mas amplio, ta importante pa nos, cu nos comunidad local por forma parti di e trayecto aki y experiencia e momentonan di movimento, restauracion y conexion aki mes na Aruba.”

Mas Manera pa Duna Prioridad na Bienestar, Tur Dia

Entre 1 pa 6 experiencia di bienestar disponibel tur dia, e orario amplio ta haci posibel pa scoge un experiencia cu ta cuadra cu diferente interes, nivel di energia y meta di bienestar.

E programa ta reuni specialistanan di bienestar di Bucuti & Tara y instructornan local pa ofrece un coleccion varia di experiencianan:

Ocean Front Pilates

Vinyasa Yoga

Fluid Functional Movement

Chakra Alignment

Sunrise Yoga

Strength & Conditioning

Stretch & Release

Organic Tea Ceremony

Beachfront Qi Gong

Yin Yoga

Pilates Mat Flow

Flower Reiki Ceremony

Breath & Sound Journey

Restorative Yoga

Pilates Fusion

TRX Strength & Conditioning

Aromatherapy Workshop

Sunset Tai Chi Walk

Ocean Serenity Meditation

Yoga & Breathwork

Coffee Scrub Workshop

Planetary Meditation

Dance Yoga Flow

Yoga & Sound Healing

Algun experiencia ta duna energia na curpa a traves di movecion, mobilidad y fortaleza. Otro ta crea espacio pa trankilidad, conciencia y coneccion mediante meditacion, zonido, ceremonia y encuentro den grupo chikito.

Hunto, e programa amplio aki ta permiti participantenan haci nan bienestar algo propio, sea cu esey ta nifica cuminsa mainta moviendo riba Eagle Beach, mehora nan fortaleza y mobilidad, descubri un practica nobo di conciencia of simplemente crea tempo pa baha ritmo y recupera e balance.

E programa nobo tambe ta inclui e “Artisan & Wellness Weekend Market”, cu lo tuma luga tur diasabra di 10 AM pa 2 PM, cuminsando diasabra, 12 di september. Bishitantenan por conecta cu artesanonan local y instructornan di bienestar, descubri producto y servicio unico y presencia demostracionnan directo.

Mas Cu un Les: Un Experiencia Completo di Bienestar

E transformacion ta bai mas leu cu solamente agrega mas les na e programa.

Bucuti & Tara a rediseña cada sesion pa bira un experiencia mas completo di bienestar, cuminsando for di e momento cu participante ta yega.

Cada experiencia ta cuminsa of termina cu un bebida cuidadosamente selecciona pa complementa e sesion cu ta sigui. Despues di e experiencia, serbete frieu refrescante y te di yerba local ta crea un transicion suave di movimento of un momento di conciencia pa restauracion.

E detayenan adicional aki ta transforma un les tradicional di un ora den un oportunidad pa desconecta for di rutina diario, reconecta cu bo mes y disfruta di e ambiente natural y sereno di Eagle Beach.

Un Vision Mas Amplio di Bienestar

E lesnan adicional ta forma parti di un vision di bienestar hopi mas amplio cu ta tumando forma na Bucuti & Tara.

E luna di september aki, Bucuti & Tara tambe ta introduci retiro priva pa bienestar personal, adapta na diferente etapanan di bida y na metanan personal di bienestar. Parehanan cu ta spera un baby por celebra un babymoon cu meditacion, ritualnan consciente y tratamentonan restaurativo, mientras parehanan por reconecta cu otro mediante sesionnan priva di ehercicio di respiracion, yoga pa pareha y experiencianan di bienestar personalisa.

Den henter e resort, e mesun filosofia ta extende tambe pa Purun Spa y e Fitness Center habri 24 ora. Tambe opcionnan culinario cu enfoke riba cuminda holistico y saludabel na Elements Restaurant. E filosofia aki tambe ta refleha den e menu inspira door di cuminda local na Terra by Jeremy Ford, producto di bienestar y estilo di bida na Seráfina Boutique, y acceso na servicio specialisa di bienestar medico mediante partnernan local cuidadosamente selecciona.

Conectando Bienestar cu Naturaleza di Aruba

E capitulo nobo aki ta solamente e comienso.

Den futuro, Bucuti & Tara lo sigui amplia su facilidadnan di bienestar, su experiencianan di spa y su programanan profundo y regenerativo basa riba naturaleza, cu enfoke riba su Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, e area di conservacion di 13 hectare di e hotel.

Entre e experiencianan cu ta programa, tin meditacion den naturaleza bou guia, caminatanan contemplativo y terapia cu zonido den medio di paisahenan nativo, ademas di otro actividadnan cu ta yuda participantenan fortalece nan conexion cu e flora, fauna y ambiente natural unico di Aruba.

“E lansamento aki ta solamente e cumienso,” Crescenzia Biemans a agrega. “Nos vision ta pa Bucuti & Tara bira un di e destinacionnan principal di bienestar na mundo, continuamente creando experiencianan cu ta contribui na recuperacion y bienestar di hende, celebra e caracter unico di Aruba y laga un impacto positivo y duradero riba e isla cu nos ta yama nos cas.”

Cu bienestar, romance y sostenibilidad como e tres pilarnan di e experiencia di Bucuti & Tara, e hotel ta sigui crea mas oportunidad pa tanto bishitantenan como residentenan di Aruba disfruta di experiencianan di bienestar cu tin significado.

Experiencianan Local di Bienestar

US$30 pa cada les

Promocion special Dollar pa Florin pa residentenan di Aruba

Entre 1 pa 6 experiencia di bienestar disponibel tur dia

Pa explora e orario di bienestar y haya mas informacion, bishita Bucuti.com.

Bucuti & Tara Unveils Expanded Wellness Experiences for Aruba Community

The new wellness program offers 1–6 experiences daily, from Beach Pilates and Tai Chi to meditation, sound healing and wellness rituals, available for US$30 per class with Bucuti & Tara’s special Dollar-to-Florin promotion for locals.

EAGLE BEACH, Aruba –September 5, 2026 — A new way to experience wellness has arrived on Eagle Beach, and Aruba residents are invited to be part of it.

On Monday, September 7th Bucuti & Tara Beach Resort unveils its most extensive wellness program yet, from 1 to 6 guided wellness experiences offered every day. The expanded schedule gives locals even more opportunities to prioritize their wellbeing, with experiences ranging from Restorative Yoga and Aromatherapy Workshop to Dance Yoga Flow, mindful ceremonies, Chakra Alignment and interactive wellness sessions.

The newly elevated wellness experiences are available for US$30 per class. Bucuti & Tara is also continuing its special Dollar-to-Florin promotion for Aruba residents, making it even more accessible for the local community to experience the resort’s expanding wellness program and incorporate more intentional moments of movement, mindfulness, and wellbeing into everyday life.

“We have always believed wellness is much more than visiting a spa or joining a yoga class,” said Crescenzia Biemans, Managing Director of Bucuti & Tara Beach Resort. “True wellness is regenerative. It restores not only the individual, but also our connection with each other, with nature, with the local community, and with ourselves. As we expand our wellness program, it is important to us that our local community can be part of this journey and experience these moments of movement, restoration and connection right here in Aruba.”

More Ways to Prioritize Wellbeing, Every Day

With 1 to 6 wellness experiences available daily, the expanded schedule makes it possible to choose an experience that suits different interests, energy levels and wellness goals.

The program brings together Bucuti & Tara’s wellness specialists and local instructors for a diverse collection of experiences:

Ocean Front Pilates

Vinyasa Yoga

Fluid Functional Movement

Chakra Alignment

Sunrise Yoga

Strength & Conditioning

Stretch & Release

Sustainable Mocktail Class

Organic Tea Ceremony

Beachfront Qi Gong

Yin Yoga

Pilates Mat Flow

Flower Reiki Ceremony

Breath & Sound Journey

Restorative Yoga

Pilates Fusion

TRX Strength & Conditioning

Aromatherapy Workshop

Sunset Tai Chi Walk

Ocean Serenity Meditation

Yoga & Breathwork

Coffee Scrub Workshop

Planetary Meditation

Dance Yoga Flow

Artisan & Wellness Weekend Market

Yoga & Sound Healing

Some experiences energize the body through movement, mobility and strength. Others create space for stillness, mindfulness and connection through meditation, sound, ceremonies and small-group gatherings.

Together, the expanded schedule allows participants to make wellness their own, whether that means starting the morning moving on Eagle Beach, improving strength and mobility, discovering a new mindfulness practice or simply creating time to slow down and reset.

More Than a Class: A Complete Wellness Experience

The transformation goes beyond adding more classes to the schedule.

Bucuti & Tara has reimagined each session as a more complete wellness experience, beginning from the moment participants arrive.

Each experience opens with a thoughtfully selected beverage designed to complement the session ahead. Following the experience, refreshing cold towels and locally sourced herbal teas create a gentle transition from movement or mindfulness into restoration.

These added touches turn a traditional one-hour class into an opportunity to disconnect from the day’s routine, reconnect with oneself and enjoy the peaceful natural surroundings of Eagle Beach.

A Broader Vision of Wellness

The expanded classes are part of a much larger wellness vision taking shape at Bucuti & Tara.

Also launching this September are new private wellness retreats tailored to different life moments and individual wellbeing aspirations. Expecting parents can celebrate a babymoon through floating meditation, mindful rituals and restorative treatments, while couples can reconnect through private breathwork, couples yoga and bespoke wellness experiences.

Across the resort, this same philosophy extends to Purun Spa, the 24-hour Fitness Center and health-conscious dining at Elements Restaurant. It can also be found in the locally inspired cuisine of Terra by Jeremy Ford, wellness and lifestyle products at Seráfina Boutique, and access to specialized medical wellness services through carefully selected local partners.

Connecting Wellness with Aruba’s Natural Environment

This new chapter is only the beginning.

Future developments will continue expanding the resort’s wellness facilities, spa experiences and immersive, regenerative nature-based programming centered around the Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, the resort’s 32-acre conservation area.

Planned experiences include guided meditation in nature, contemplative nature walks and sound healing surrounded by native landscapes, along with opportunities that deepen participants’ connection with Aruba’s unique flora, fauna and natural environment.

“This launch is only the beginning,” added Biemans. “Our vision is to become one of the world’s leading wellness destinations by continually creating experiences that restore people, celebrate Aruba’s unique character, and leave a lasting positive impact on the destination we call home.”

With wellness, romance and sustainability forming the three pillars of the Bucuti & Tara experience, the resort continues expanding the ways both visitors and the local community can experience meaningful wellbeing in Aruba.

Local Wellness Experiences

US$30 per class

Special Dollar-to-Florin promotion for Aruba residents

1 to 6 wellness experiences available daily

To explore the wellness schedule and learn more, visit Bucuti.com.

Bucuti & Tara presenta una experiencia de bienestar ampliada para la comunidad de Aruba

El nuevo programa de bienestar ofrece de 1 a 6 experiencias diarias, desde Pilates en la playa y Tai Chi hasta meditación, sanación con sonido y rituales de bienestar, disponibles por US$30 por clase, con una promoción especial de dólar a florín para residentes de Aruba.

EAGLE BEACH, Aruba – 5 de septiembre de 2026 — Una nueva forma de vivir el bienestar llega a Eagle Beach, y los residentes de Aruba están invitados a ser parte de ella.

A partir del lunes 7 de septiembre, Bucuti & Tara Beach Resort presenta su programa de bienestar más completo hasta la fecha, con entre 1 y 6 experiencias guiadas de bienestar cada día. El programa ampliado ofrece a los residentes aún más oportunidades para priorizar su bienestar, con experiencias que incluyen Yoga Restaurativo, Taller de Aromaterapia, Dance Yoga Flow, ceremonias de atención plena, Alineación de Chakras y sesiones interactivas de bienestar.

Las nuevas experiencias de bienestar están disponibles por US$30 por clase. Bucuti & Tara también continúa ofreciendo su promoción especial de dólar a florín para residentes de Aruba, haciendo que el programa de bienestar del resort sea aún más accesible para la comunidad local y permitiendo incorporar momentos de movimiento, atención plena y bienestar a la vida cotidiana.

“Siempre hemos creído que el bienestar es mucho más que visitar un spa o participar en una clase de yoga”, afirmó Crescenzia Biemans, Managing Director de Bucuti & Tara Beach Resort. “El verdadero bienestar es regenerativo. No solo restaura al individuo, sino también nuestra conexión con los demás, con la naturaleza, con la comunidad local y con nosotros mismos. A medida que ampliamos nuestro programa de bienestar, es importante para nosotros que nuestra comunidad local pueda ser parte de este recorrido y vivir estos momentos de movimiento, restauración y conexión aquí mismo en Aruba.”

Más opciones para priorizar el bienestar, todos los días

Con entre 1 y 6 experiencias de bienestar disponibles diariamente, el nuevo programa permite elegir actividades que se adapten a diferentes intereses, niveles de energía y objetivos personales de bienestar.

El programa reúne a especialistas en bienestar de Bucuti & Tara e instructores locales para ofrecer una amplia variedad de experiencias:

Pilates frente al mar

Yoga Vinyasa

Movimiento Funcional Fluido

Alineación de Chakras

Yoga al Amanecer

Fuerza y Acondicionamiento

Estiramiento y Liberación

Taller de Mocktails Sostenibles

Ceremonia de Té Orgánico

Qi Gong frente a la playa

Yin Yoga

Pilates Mat Flow

Ceremonia de Reiki con Flores

Viaje de Respiración y Sonido

Yoga Restaurativo

Pilates Fusion

TRX: Fuerza y Acondicionamiento

Taller de Aromaterapia

Caminata de Tai Chi al Atardecer

Meditación Ocean Serenity

Yoga y Respiración Consciente

Taller de Exfoliante de Café

Meditación Planetaria

Dance Yoga Flow

Yoga y Sanación con Sonido

Algunas experiencias buscan revitalizar el cuerpo mediante el movimiento, la movilidad y el fortalecimiento. Otras crean un espacio para la quietud, la atención plena y la conexión a través de la meditación, el sonido, las ceremonias y los encuentros en grupos pequeños.

En conjunto, el programa ampliado permite que cada participante haga suyo el concepto de bienestar, ya sea comenzando la mañana con movimiento en Eagle Beach, mejorando la fuerza y la movilidad, descubriendo una nueva práctica de atención plena o simplemente reservando un momento para bajar el ritmo y recargar energías.

El nuevo programa también incorpora el Artisan & Wellness Weekend Market, que se realizará todos los sábados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más que una clase: una experiencia integral de bienestar

La transformación va mucho más allá de ampliar el número de clases disponibles.

Bucuti & Tara ha reinventado cada sesión para ofrecer una experiencia de bienestar más completa, comenzando desde el momento en que los participantes llegan al resort.

Cada experiencia comienza con una bebida cuidadosamente seleccionada para complementar la sesión. Al finalizar, toallas frías refrescantes y tés de hierbas de origen local ofrecen una transición suave del movimiento o la atención plena hacia un momento de descanso y restauración.

Estos detalles adicionales convierten una clase tradicional de una hora en una oportunidad para desconectarse de la rutina diaria, reconectar consigo mismo y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural de Eagle Beach.

Una visión más amplia del bienestar

La ampliación del programa de clases forma parte de una visión de bienestar mucho más amplia que está tomando forma en Bucuti & Tara.

Este mes de septiembre también se presentan nuevos retiros privados de bienestar, diseñados para acompañar diferentes momentos de la vida y responder a objetivos personales de bienestar. Las futuras madres podrán celebrar un babymoon a través de meditación flotante, rituales de atención plena y tratamientos restaurativos, mientras que las parejas podrán reconectar mediante sesiones privadas de respiración consciente, yoga para parejas y experiencias de bienestar diseñadas a la medida.

En todo el resort, esta misma filosofía se extiende a Purun Spa, al Fitness Center abierto las 24 horas y a la propuesta gastronómica enfocada en el bienestar de Elements Restaurant. También está presente en la cocina de inspiración local de Terra by Jeremy Ford, en los productos de bienestar y estilo de vida de Seráfina Boutique, y en el acceso a servicios especializados de bienestar médico a través de socios locales cuidadosamente seleccionados.

Conectando el bienestar con el entorno natural de Aruba

Este nuevo capítulo es solo el comienzo.

Los futuros desarrollos continuarán ampliando las instalaciones de bienestar del resort, las experiencias de spa y la programación inmersiva y regenerativa basada en la naturaleza, con un enfoque especial en Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, el área de conservación de 32 acres del resort.

Entre las experiencias previstas se encuentran meditaciones guiadas en la naturaleza, caminatas contemplativas y sesiones de sanación con sonido rodeadas de paisajes autóctonos, así como nuevas oportunidades para profundizar la conexión de los participantes con la flora, fauna y entorno natural únicos de Aruba.

“Este lanzamiento es solo el comienzo”, añadió Biemans. “Nuestra visión es convertirnos en uno de los principales destinos de bienestar del mundo, creando continuamente experiencias que restauren a las personas, celebren el carácter único de Aruba y dejen un impacto positivo y duradero en el destino que llamamos hogar.”

Con el bienestar, el romance y la sostenibilidad como los tres pilares de la experiencia Bucuti & Tara, el resort continúa ampliando las maneras en que tanto visitantes como la comunidad local pueden disfrutar de experiencias significativas de bienestar en Aruba.

Experiencias de bienestar para residentes

US$30 por clase

Promoción especial de dólar a florín para residentes de Aruba

De 1 a 6 experiencias de bienestar disponibles diariamente

Para consultar el programa de bienestar y obtener más información, visite Bucuti.com.