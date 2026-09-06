[VIDEO] Accidente cu hende herida dilanti Parke Curason na Jaburibari

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Parke Curason na Jaburibari, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Hyundai Accent pa un of otro motibo di distraccion a bay poco na man robes y a dal riba un Mitsubishi Lancer di direccion contrario. Debi na e impacto algun persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans e heridonan no tabata desea atencion cu excepcion di un so cu a ricibi un corta pero ela ser atendi na e sitio mes.