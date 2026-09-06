[VIDEO] Sonido a spanta tur habitante den vecindario di Arugas, polis y bombero a mobilisa rapidamente

Diadomingo atardi laat a drenta informe di un sonido raro saliendo for di Arugas na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruyanan y bombero pa mas seguridad den e area a sera e area y no tabata laga hendenan yega cerca. Loke a pasa ta cu Arugus ta haciendo mantencion y e aire cu tabata sali di e tanki grandi nan ey tabata asina duro cu a kere cu ta fluho di gas. Por a compronde cu tabata trata di mantencion segun Arugas . Caminda ta habri caba y tur cos ta sigi normal. Dus habitantenan a yama central di polis pensando ta explocion.