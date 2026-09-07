Reflexion Dialuna 7 Augustus 2026.

Awe riba e bunita dia aki cu ta habri un siman nobo nos ta lanta tempran pa cumpli cu nos debernan, cu manera nos habri nos wowonan y nos dal nos prome paso nos te corda gradici nos bon Dios pa ta habri cada día bandi nos y ta nos vigilante pa evita tur peliger cu kier molestia nos.
Mi Dios stima, den Bo mi ta hanja e Paz cu mi alma mester y e forsa cu ta sostene cada paso cu mi ta dal.
Mi curason ta descansa trankilo bou Bo amparo, pasobra mi sa sigur cu den Bo boluntad tin propositonan perfecto pa mi bida.
Awe cu e siman nobo aki mi ta dicidi di cana cu alegria y confiansa, pasobra mi sa cu Bo presencia ta compañami y serca Bo nunca ta bashi ni falta di caridad.
Danki pa tur esaki mi Señor.
Mi ta hasi mi Fe mas grandi den Bo mi Señor.
Den nomber di Tata, Yui, y Spirito Santo.
Amen.