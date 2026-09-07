[VIDEO] Hoben chauffeur pa no dal tras di auto a desvia y a bay dal fuertemente riba un troncon y resulta herida!

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba L.G. Smith Blvd, mesora a dcigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di TRS a bin compronde cu un hoben chauffeur pa no bay dal den otro auto lo a baha caminda, dal na acera y na final dal riba troncon di un mata unda despues di esaki esaki a sigui core pero den area di boulevard banda di ex-Bushiri hotel esaki a para avisa su famia Esaki na su turno a avisa TRS. TRS a avisa polis, na yegada di polis mester a pidi ambulans mirando un rato e hoben tras stuur tabata perde conocemento y papia poco bruha. Na yegada di e ambulans a controla y a haya cu ta miho pa hiba e victima hospital pa control mas extenso debi na e impacto fuerte.