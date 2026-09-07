Accidente pa falta di preferencia ora auto a bay bira na man drechi for di banda robes di caminda

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na e crusada Emmastraat y Elleboogstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Hyundai Ioniq a bay hala na man drechi y e Toyota su tras a hala na man robe pa drenta Elleboogstraat y e chauffeur di e Ioniq tambe a bay lora na man robes pa drenta Elleboogstraat y e Toyota a bay dal riba dje den banda, Afortunadamente ningun hende a resulta herida.