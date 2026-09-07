Cuerpo Policial Ta Informa
CURPA SIN BIDA HAYA NA COSTA DI BACHELOR BEACH NA SAN NICOLAS
Dialuna pa mas o menos 6:14 di mainta central di polis ta wordo notifica cu na costa di Bachelor Beach pariba di Anker lo a haya un curpa sin bida.
Central di polis ta despacha patruya di San Nicolas na e sitio di e sucedido y demas autoridadnan.
Na yegada di e patruya enberdad ta bin topa cu un curpa sin bida band’i costa y den un estado avansa di descomposicion.
Ta trata di un hende homber y su identidad no ta conoci.
Na e sitio a presenta departamento forensico, dokter forensico, departamento di recherche, UMM (Unit Mensenhandel Mensensmokkel) y departemanto di slachtofferhulp.
Caso ta bao investigacion.
Departamento di Brandweer tambe a presenta pa asina duna un man na polis.
Cuerpo Policial Aruba ta pidi pa esun cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.