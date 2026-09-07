Aruba Bank a sostene Arubaanse Padvindsters Gilde (APG) cu un set nobo di drum

Oranjestad – 07 di september 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di a haci un contribucion na Arubaanse Padvindsters Gilde (APG), cu un set di drum completo y nobo.
Cu e apoyo aki, Aruba Bank ta contribui na e desaroyo y crecimiento di e grupo, y na nan capacidad pa sigui trece alegria, energia y orguyo na nan presentacionnan den comunidad.
Nan ta kere den e importancia di apoya nos hobenan y iniciativa nan cu ta promove disciplina, teamwork, talento y participacion den comunidad. Nos ta contento cu e contribucion aki por haci un diferencia den e experiencia di e miembronan di Arubaanse Padvindsters Gilde.
Aruba Bank ta expresa su sincero gratitud na Arubaanse Padvindsters Gilde pa e oportunidad pa forma parti di e momento special aki y ta desea e grupo hopi exito cu nan drumnan nobo.