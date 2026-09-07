[VIDEO] Despues di varios dia ta busca su paradero y ayera na San Barbola awe a haya e curpa sin bida di Glen Obispa!

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
A HAYA CURPA SIN BIDA DEN MONDI NA PRIMAVERA
Dialuna pa mas o menos 10:49 di mainta central di polis ta wordo notifica cu un persona canando banda di caminda a wak un curpa sin bida den mondi na Primavera.
Polis ta bay na e sitio menciona y ta topa cu un curpa sin bida di un hende homber den estado avansa di descomposicion.
Na e sitio di e sucedido ta presenta polis forensico y Docter forensico, Recherche di Oranjestad y slachtofferhulp a presenta.
E persona masculino haya sin bida ta trata di Glen Obispa naci na Aruba cu tin un par di dia perdi y na unda su famia tabata buscando e.
awe24.com y Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.