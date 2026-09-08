[VIDEO] E rey di droga Eldrich Boedhoe cu tabata scondi durante 11 aña a ser gara na Medellin, Colombia

MEDELLIN — E criminal di droga Surinames-Hulandes Eldrich Boedhoe cu tabata huy di ley pa mas di diesun aña, a keda atrapa ayera domingo durante un buskeda despues di 11 aña den ciudad di Medellin, Colombia. Boedhoe, cu tin cu sinta un castigo di12 aña prison na Hulanda, a kere cu e tabata inlocalisabel den e pais di Sudamericano. Durante hopi aña, el a sirbi como un figura importante den traficacion di droga trans-Atlantico. Riba videonan libera door e autoridatnan Colombiano, por mira cu e homber di 50 aña tabata relaha na un terasa chikito den e bario Laureles. E pas ta ser interumpi ora un polis Colombiano a saca e for di su stoel y pone su mannan na boei. Boedhoe, cu tabata totalmente sorpendi, no a resisti su aresto.