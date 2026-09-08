Melodia celebrando 15 aña cu un concierto dedica na Maybeline Arends-Croes.

Melodia un grupo musical bon conoci den e diferente temporadanan di aña cu su musica unico
y gusta pa su repertorio bon varia unda cu nan presenta.
E aña aki e agrupacion ta celebrando nan tercer lustro y lo ta preparando diferente
projectonan pa celebra esaki hunto cu su fanaticonan y pueblo en general.
Melodia tin awor un fan-club hopi activo judando pa hasi cada un di e actividadnan aki exitoso,
unda e promer lo ta un concierto cu lo bai tuma lugar diasabra 26 di September 2026 na “New
China Club” den Caya Ritmo. Grupo Melodia ta preparando un show pa e anochi aki caminda lo
complace cu tur presente cu nan repertorio bon varia y lo dedica e show aki na Juffrouw
Maybeline Arends- Croes cu tin un lugar special den curazon di e agrupacion aki.
Melodia durante su 15 añanan consecutivo presentando na diferente festivalnan, shownan,
fiestanan familiar, pa organisacionnan, skolnan y asina por sigui menshona, a cosecha hopi
exito y ta hopi gusta pa esnan cu conoce e grupo aki.
Pronto nan lo tin un cancion promocional cu lo ta saliendo pa asina prepara pa nan
acostumbrado produccion riba USB pa e temporada di fin di aña.
Pa e concierto na caminda ya tin carchi obtenibel cu por haya serka tur integrantenan y
miembronan di e fan-club, y sigur tambe na Tat-Fat hardware cu ta nan sponsor principal.
Busca bo carchi na tempo mirando cu e asientonan ta limita, forma bo grupo di famia,
coleganan di trabou of amigonan y bin relaha y goza di un bunita show den “New China Club”
cu grupo Melodia lo bai presenta.
For di aki nos kier a manda un palabra di pabien pa Melodia y tur su integrantenan cu e 15 aña
y tambe desea nan tur clase di exito pa e temporada cu nan projectonan.
Apoyando nos talentonan local, ta engrandece nos cultura y nos musica, cu ta esnan cu ta
trese cada vez cancionnan nobo pa deleita cada hogar riba e dushi isla aki.