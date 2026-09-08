Reflexion Diamars 8 September 2026.

Awe cu biento en popa nos siman y dianan ta core.
Nos por habri nos wowonan y gosa di un bunita panorama cu bendicion di nos bon Dios.
Nos prome pasonan cada dia nos ta dal cu hopi alegria.
Nos por sigui gosa di otro bunita dia mas den nos bida.
Hesus kier pa nos ta cune y stime y biba cu su mandamentonan.
No ta mandamento pa pone power riba nos, absolutamente robes.
E mandamentonan ta bon hinka den otro y ta nada mas pa nos por hiba un bon biba den un comunidad.
Manera leynan di trafico, ta pa tur cos bai regla pa seguridad di un y tur.
Nos mester stima nos bon Dios.
Nos mester stima nos prohimo tambe.
Nos ta stima nos mama y nos tata.
Mescos nos ta stima nos rumannan.
Un famia uni den respet pa otro ta bunita y ejemplar.
Cada persona tin e libertad y derecho pa dicidi su bida.
Pa sa cu si e studia e tin un bon futuro.
Bo por keda cas sin studia tambe y bo lo ripara na grandi cuanto bo a keda tras.
Esey ta e libertad cu cada ken tin y nan grandinan ta duna conseho, bo kier tume of no.