Posted in INCIDENTE [VIDEO] AVISO!!!! Caminda ta habri bek!!!!!! Awe Diamars di mainta te cu merdia L.G. Smith Blvd ta bay ta sera dilanti Parlamento 07:01 September 8, 2026 Leave a comment Awe Diamars mainta te cu merdia L.G. Smith Blvd. lo ta sera pa asina por efectua e actonan protocolario di apertura di e aña Parlamentario. Trafico den Oranjestad lo bay ta basta druk. Asina ta sali tempran pa yega na ora! Related Articles Den districto Noord varios polis a pergisui un auto y logra para esaki den Kamay. Polis a logra detene sospechoso W. busca pa joyriding di auto di turista y a detene su tata tambe Despues di fiestamento na compleho di appartamento a start un discucion entre pareha [VIDEO] Chauffeur di un Nissan Sentra a perde control bay dal 2 auto y un cura di cas kibra na Macuarima y bandona e sitio