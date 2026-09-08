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[VIDEO] AVISO!!!! Caminda ta habri bek!!!!!! Awe Diamars di mainta te cu merdia L.G. Smith Blvd ta bay ta sera dilanti Parlamento

07:01  September 8, 2026  Leave a comment

Awe Diamars mainta te cu merdia L.G. Smith Blvd. lo ta sera pa asina por efectua e actonan protocolario di apertura di e aña Parlamentario. Trafico den Oranjestad lo bay ta basta druk. Asina ta sali tempran pa yega na ora!

 

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