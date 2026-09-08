OM ta impone transaccionnan den casonan di traficacion di hende y trabao ilegal [🇦🇼🇳🇱]

Varios Cita cu Fiscal a tuma lugar den ultimo lunanan aki, den cual Ministerio Publico a impone transaccionnan di te 15.000 florin pa traficacion di hende y trabao ilegal.

E transaccionan a wordo imponi contra companianan y personanan individual. E sospechonan tabata relaciona cu traficacion di hende. O sea, cu yuda personanan drenta Aruba ilegalmente y ofrece estadia na hendenan cu tabata kedandoilegalmente na Aruba. Sospechosonan a haya multa tambe pa pone personanan traha ilegalmente, esta: laga hende traha cu no tabata na Aruba legalmente.

E hechonan aki ta castigabel den articulonan 2:154 en 2:155 di Codigo Penal di Aruba.

Ministerio Pubico ta persigui hende pa e delitonan aki, pasobranan ta causa daño na e maneho di gobierno pa loke ta e parti di combati estadia ilegal y trabao ilegal. E tipo di cosnan ey ta hacicu ta crea un circuito ilegal, cu ta hiba na hopi consecuenciaindesea y ta swak fundeshi di comunidad. No solamentepersonanen stranhero ta keda perhudica, sino tambe e mescomunidad di yiu di tera.

Ta masha importante pa tur ciudadano, y dunadornan di trabao y huurdonan en particular, percura pa nan ta bon informa tocanteley y reglanan riba e tereno aki, prome cu nan pensa pa yuda un persona bin Aruba, pa huur nan estadia y pa tuma nan na trabao. Pasobra, aunke tin cierto situacionnan cu por wordo resolvi via un Cita cu Fiscal, ta bien posibel tambe cu un sospechoso ta wordo yama pa presenta dilanti Hues.

OM legt meerdere transacties op

wegens mensensmokkel & illegale tewerkstelling

De afgelopen maanden hebben diverse TOM-zittingen plaatsgevonden waarin transacties tot fl. 15.000,- zijn opgelegd vanwege mensensmokkel en illegale tewerkstelling.

De transacties zijn opgelegd aan bedrijven en privépersonen. De verdenkingen hadden betrekking op mensensmokkel, in de zin van het helpen van mensen om onrechtmatig Aruba binnen te komen en het bieden van verblijf aan personen die onrechtmatig op Aruba verbleven. Ook zijn verdachten beboet voor illegale tewerkstelling, dus het arbeid laten verrichten door mensen die niet rechtmatig op Aruba verblijven.

Deze feiten zijn strafbaar gesteld in de artikelen 2:154 en 2:155 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

Het Openbaar Ministerie vervolgt mensen hiervoor omdat hun handelen het overheidsbeleid tegen onrechtmatig verblijf en illegale tewerkstelling ondermijnt. Dat draagt bij aan het in stand houden van een illegaal circuit dat leidt tot vele maatschappelijk ongewenste en ontwrichtende effecten. Daarvan ondervinden niet alleen buitenlandse personen nadeel, maar ook de Arubaanse gemeenschap zelf.

Het is van groot belang dat burgers, en in het bijzonderwerkgevers en verhuurders van panden, zichzelf goed informeren alvorens zij iemand helpen om naar Aruba te komen, woonruimte aan hen verhuren en hen in dienst nemen. Want hoewel sommige incidenten in aanmerking kunnen komen voor afdoening via een TOMzitting, kan een verdachte ook worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.