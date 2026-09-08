Anti-Doping Conference 2026 un exito rotundo

Cu un acogida grandi di mas cu 100 participante, e Anti-Doping Conference 2026 : “Fair Play, Clean Future – Protecting the spirit of Sport” a mustra e interes grandi di e comunidad deportivo di Aruba pa e educion di tur cos anti-doping. E conferencia aki a ser organisa door di ARUNADO, cu ta e organisacion local di anti-doping hunto cu Comite Olimpico Arubano (COA) y cu sosten financiero di Olympic Solidarity.

Cu 4 orado internacional cu a ser invita, a tene diferente “breakout sessions” unda e gruponan a siña di topiconan hopi importante y relevante den e mundo deportivo, manera uso di suplemento, e lista prohibi di “World Anti-Doping Agency” (WADA) y con pa aplica pa un “Therapeutic Use Exemption” (TUE), cu ta necesario pa esnan cu ta tuma medicamento cu ta riba e lista prohibi di WADA. E 4 sesionnan a logra comparti hopi informacion den un manera interactivo y divertido, asina captando e atencion di tur e hobennan presente.

COA y ARUNADO ta gradici tur e oradornan, e boluntario cu a yuda pa por ehecuta e evento aki y claramente tur participante cu a mustra nan compromiso pa boga pa deporte sigur y deporte limpi.

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