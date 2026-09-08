Monica Pimentel OLY ta termina su stage na COA exitosamente

Atleta Olimpico Monica Pimentel cu sigur ta bon conoci den mundo di deporte pa no solamente su carera deportivo, pero tambe como presidente di e comision di atleta y entrenadora nacional di Taekwondo, a logra termina su stage na Comite Olimpico Arubano (COA). E stage aki a tuma luga como parti di su studio di e Bachelor Program “Organization, Governance and Management” (OGM) na Universidad di Aruba.

Durante su stage na COA, Monica a forma parti di e Direccion di Desaroyo y a traha hunto cu Director Patrick Werleman, unda a organisa un gran cantidad di curso manera “Capacity Building Training”, “Sports Adminstration Course” y e Anti-Doping Conference 2026. Banda di e cursonan e la aporta na diferente departamento dentro di COA y a mustra di ta un hoben profesional cu hopi capacidad y cu gran deseo di traha na bienester di deporte na Aruba.

COA ta felicita y gradici Monica pa su tremendo aporte y su compromiso na traha pa deporte. Monica ta mustra cu e dedicacion y disciplina di ta un atleta di nivel Olimpico ta traspasa pa tur area di nan bida, incluyendo e parti profesional. Pabien Monica!

#COA #ARUBA #OGM #OLY #TEAMARU