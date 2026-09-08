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Dama a bebe cantidad di pildo aparentemente cu menos bon intencion

13:41  September 8, 2026  Leave a comment

Diamars merdia a drenta informe di un caso unda un dama lo a bebe cantidad di pildo cu menos bon intencion, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital pa mas atencion avansa.

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