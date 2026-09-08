Posted in INCIDENTE Dama a bebe cantidad di pildo aparentemente cu menos bon intencion 13:41 September 8, 2026 Leave a comment Diamars merdia a drenta informe di un caso unda un dama lo a bebe cantidad di pildo cu menos bon intencion, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital pa mas atencion avansa. Related Articles Deportista practicando cu boto di bela a bay dal riba un cabuya di boto y resulta herida Na fin di Caya Grandi di San Nicolas polisnan a para un auto y detene e chauffeur Polis a detene 5 persona cu tabata fiesta na un apartamento durante toque de queda! [VIDEO] Polis y ambulans a bay Brazil pa un homber cu hinka den man