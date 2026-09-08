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Trahadornan di Setar a wak out pa defende nan director!

15:12  September 8, 2026  Leave a comment

Diamars atardi trahadornan di SetarNV a sali afor pa demostra cu nan ta contra pa despasla nan director. tur e empleadonan a sali afor como muestra di desacuerdo cu e desicion di hala e director y e directiva un banda.

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