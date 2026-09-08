Posted in INCIDENTE Trahadornan di Setar a wak out pa defende nan director! 15:12 September 8, 2026 Leave a comment Diamars atardi trahadornan di SetarNV a sali afor pa demostra cu nan ta contra pa despasla nan director. tur e empleadonan a sali afor como muestra di desacuerdo cu e desicion di hala e director y e directiva un banda. Related Articles [VIDEO] Homber pata pata burachi a haya lift di polis pa su cas [VIDEO] Motociclista a desvia pa un truck cu a brake diripiente y ela dal abao na Piedra Plat [VIDEO] Piloto di avion a nenga pasahero burachi aborda avion MINISTER MADURO: GOBIERNO TA TRAHANDO PA HACI E DEBE PAGABEL PA PUEBLO