Posted in INCIDENTE Tour guidenan a blokea e caminda dilanti bestuurskantoor como acto di protesta 21:29 September 8, 2026 Leave a comment Diamars e tourguidenan a uni y a blokea e caminda dilnti bestuurskantoor. Esaki como protesta cu nan no ta haya reaccion di gobierno pa locual ta e camindanan na costa nort unda e tourguidenan tabata pasa y cu awor ta sera pa pasa ayanan. Related Articles Dama cu problema di salud mental a bolbe presenta na Voogdijraad pero e biaha aki cu un man di jack den man pa causa destruccion Polis a bay consultorio di dokter pa un persona masha agressivo Accidente pa falta di preferencia dilanti DA 3 patruya a bay Casa Cuna pa un mama hoben cu a comete hopi destruccion