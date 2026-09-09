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Tour guidenan a blokea e caminda dilanti bestuurskantoor como acto di protesta

21:29  September 8, 2026  Leave a comment

Diamars e tourguidenan a uni y a blokea e caminda dilnti bestuurskantoor. Esaki como protesta cu nan no ta haya reaccion di gobierno pa locual ta e camindanan na costa nort unda e tourguidenan tabata pasa y cu awor ta sera pa pasa ayanan.

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