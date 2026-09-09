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[VIDEO] Den anochi e accion di e Tour Guidenan a sigui blokeando camindanan area hotelero

23:12  September 8, 2026  Leave a comment

Diamars anochi e tour guidenan a bolbe cu nan accion di blokea caminda, e biaha aki nan a hacie banda di e area hotelero. Manera tabata di spera polis a drenta den accion mesora y a re-establece e ordo den trafico.

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