Posted in INCIDENTE [VIDEO] Den anochi e accion di e Tour Guidenan a sigui blokeando camindanan area hotelero 23:12 September 8, 2026 Leave a comment Diamars anochi e tour guidenan a bolbe cu nan accion di blokea caminda, e biaha aki nan a hacie banda di e area hotelero. Manera tabata di spera polis a drenta den accion mesora y a re-establece e ordo den trafico. Related Articles 3 Persona a core bay despues di a dal riba un cas cu un pickup horta, polis a gara 2 di e sospechosonan! Accidente cu hende herida na Modanza! [VIDEO] Den madruga na Schoenerstraat explosion duro y auto a pega na candela ta sospecha intencional! Dama chauffeur a perde control auto y bay dal den palo di luz na Camacuri.