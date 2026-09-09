Reflexion Diaranson 9 September 2026.

Awe ta kibra siman den dos, y mane nos habri wowo y sali foi cama nos gratitud pa nos bon Dios tey mesora.
Nos sa con contento nos ta pa por mira otro bunita dia y di ta agradecido na nos Creador.
Nos tin di bisa danki na Señor pa un otro luna cu nos ta den cu hopi amor pa Señor y pa nos prohimo.
Señor ta nos baranca cu ta sostene nos hopi fuerte pa nos no cai na caminda.
Un mundo hopi foi balance cu temblamento, candela, derrumbe di tera cu deslizamiento cu ta tapa cas y edificionan manera nada, hasi hopi hende desparse manera nada.
Atrobe otro volcán a activa pisa na Indonesia bashando lava mescos cu nada.
Nos mester gradici nos Señor cu nos ta bon y resa pa otro pueblonan hanja paz y trankilidad bek na nan pais.
Pesey mane nos bai drumi ta gradici Señor pa e dia y pa a cuida nos famia, y ora lanta ta pidi pa un dia bendiciona pa nos tur.
Nunca perde Fe den Dios, al contrario mas grandi nos Fe ta, cu mas confiansa y seguridad nos ta enfrenta nos dia.