Posted in INCIDENTE Polis ta sigui controla e trafico na Santa Cruz ainda tin auto cu papelnan no na ordo! 13:59 September 9, 2026 Leave a comment Diaranson merdia polisnan di distrito 4 ( Santa Cruz) a subi caya pa tene un control riba trafico. Nan a haci esaki net na ora cu school a caba. Varios auto a ser para tanto pa violacion den trafico como papelnan no na ordo. Related Articles Polis a los tiro riba homber cu kier a pone fin na su bida y kier a ataca polis cu cuchiu den man! [VIDEO] Homber drumi y no ta move banda di caminda na Washington [VIDEO] Chauffeur di Nissan Sentra bay dal frontal riba Pick-Up Ford Ranger staciona na Piedra Plat! Polis y ambulans a bay Kamerlingh Onnestraat pa un baby di 3 aña gelock den auto.