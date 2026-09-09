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Polis ta sigui controla e trafico na Santa Cruz ainda tin auto cu papelnan no na ordo!

13:59  September 9, 2026  Leave a comment

Diaranson merdia polisnan di distrito 4 ( Santa Cruz) a subi caya pa tene un control riba trafico. Nan a haci esaki net na ora cu school a caba. Varios auto a ser para tanto pa violacion den trafico como papelnan no na ordo.

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